PSG, indiscrezioni sulla nuova divisa: dopo 12 anni cambia main sponsor

La Ligue 1 ha un solo padrone: il Paris Saint-Germain. Il club campione di Francia pensa già al futuro e sul web emergono le prime indiscrezioni legate alla maglia della prossima stagione. Il sito specializzato Footy Headlines propone la divisa che i parigini dovrebbero indossare a breve: non ci sarà Fly Emirates nello spazio riservato al main sponsor dopo ben 12 anni trascorsi insieme, ma potrebbe subentrare Accor Live Limitless (ALL). Nessuna novità sullo sponsor tecnico, in quanto il rapporto con la Nike va avanti dal 1989 e ha una valenza ancora lunga.

LEAKED: Nike Paris Saint-Germain 2019-2020 Home Kit Prospected Design + To Be Released July 1 2019 (via @lasource75006 & @floriangzd1): https://t.co/hG8V1KBOri — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 23 aprile 2019