PSG, infortunio alla coscia sinistra per Draxler. Out per diverse settimane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tegola per il Paris Saint-Germain, che dovrà fare a meno di Julian Draxler per alcune settimane. Il trequartista tedesco si è infortunato durante la sfida di mercoledì sera contro il Manchester United. L'annuncio è arrivato dallo stesso giocatore, che ha parlato di un problema al tendine della coscia sinistra. "Ma la delusione per l'eliminazione in Champions è peggio", ha scritto su Instagram.