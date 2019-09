PSG, Keylor: "Neutralizzato il Real, strano rivedere i miei ex compagni"

© foto di J.M.Colomo

Il portiere del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, ha commentato così ai microfoni di Movistar TV la vittoria di ieri contro il Real Madrid: "Siamo felici, abbiamo fatto una grande partita. Tutti ci siamo sforzati al massimo e fatto in campo proprio quello che avevamo preparato in settimana. È stato strano vedere i miei ex compagni negli spogliatoi, resteremo comunque amici fuori dal terreno di gioco. Il Real Madrid ci ha provato, ma siamo riusciti a neutralizzare ogni sua giocata", le dichiarazioni dell'ex estremo difensore dei blancos.