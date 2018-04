PSG, Kimpembe prende tempo: prima il nuovo tecnico, poi il rinnovo

© foto di Imago/Image Sport

Presnel Kimpembe prende tempo e rimanda ogni trattativa per il rinnovo. Come riporta L'Equipe, il giovane difensore del Paris Saint-Germain avrebbe deciso di aspettare la scelta del nuovo allenatore per capire quanto spazio potrà avere in rosa. Con Unai Emery le cose finora sono andate infatti piuttosto bene, viste le sue 33 presenze in questa stagione e le 28 della scorsa.