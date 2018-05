PSG, Kurzawa può partire per 25 milioni: c'è l'Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti novità in arrivo dall'Inghilterra su Wayne Rooney e riportate da parecchi media, fra cui il Mirror. In particolare Wazza avrebbe raggiunto un principio di accordo col DC United per il prossimi due anni e mezzo. L'attaccante inglese, che arriverà in MLS come designated player, guadagnerà la cifra record di 17 milioni di euro e al pagamento dell'ingaggio contribuiranno, oltre ovviamente al DC United, anche Everton e Manchester United.