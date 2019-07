PSG, Kurzawa verso la cessione: caccia a un terzino sinistro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG di Leonardo è a caccia di un terzino sinistro con Iayvin Kurzawa destinato alla cessione. Il club parigino è soddisfatto delle prestazioni di Bernat, ma non di quelle dell'ex Monaco, che tra l'altro ha un solo anno di contratto e che dunque la prossima stagione potrebbe andar via a parametro zero.