© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Daily Star, l'Arsenal potrebbe provare a convincere il PSG a lasciar partire subito Adrien Rabiot proponendo uno scambio con Mesut Ozil. Il centrocampista francese andrà in scadenza nel prossimo giugno e per questo, dal 1° febbraio, potrà accordarsi a parametro zero con qualsiasi altro club.