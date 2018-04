PSG, l'Atletico Madrid in pole per l'acquisto di Berchiche

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Diario Vasco, l'Atletico Madrid sarebbe in pole per l'acquisto di Yuri Berchiche al termine della stagione. Il giocatore chiederà di lasciare il PSG visto l'addio ormai certo di Unai Emery e i Colchoneros sarebbero favoriti anche sull'Athletic Bilbao per l'acquisto dell'esterno basco.