Julian Draxler potrebbe tornare in Germania. Il jolly del Paris Saint-Germain, poco utilizzato da Tuchel fino a questo momento, sarebbe finito nel mirino dell'Hertha Berlino, dodicesimo in Bundesliga e a caccia di rinforzi che si sposino bene col nuovo progetto targato Jurgen Klinsmann. Come riporta Le Parisien, il club della capitale sarebbe disposto ad accontentare le richieste del giocatore senza problemi, potendo contare sugli enormi mezzi finanziari del nuovo proprietario, Lars Windhorst. Draxler ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe interessare al Milan qualora il PSG dovesse fare sul serio per Lucas Paquetà.