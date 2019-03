PSG, la lettera dei tifosi: "Siamo lo zimbello d'Europa, mercenari"

Caos in casa Paris Saint-Germain. Dopo la clamorosa eliminazione della squadra di Tuchel agli ottavi di finale di Champions col Manchester United, l'ennesima appena superata la fase a gironi, al club è arrivata infatti via social una lettera assai dura da parte degli ultras: "Eccoci di nuovo a essere lo zimbello dell’Europa. In cambio del nostro incessante sostegno ci state dando indietro vergogna e disprezzo. Noi restiamo fedeli al PSG, che merita di meglio di un miserabile gruppo di mercenari più interessati al loro stipendio che a difendere il nostro stemma. Non accetteremo più di sporcare i nostri colori e l’onore della nostra città in questo modo".

Fiers de nos couleurs, pas de nos joueurs ! #PSGMAN pic.twitter.com/huz95SbLxT — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) 8 marzo 2019