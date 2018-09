PSG, la reazione scomposta di Mbappé costa 3 turni di squalifica

© foto di Insidefoto/Image Sport

Kylian Mbappé è stato squalificato per tre partite di Ligue 1 a seguito dell'espulsione rimediata contro il Nimes nell'ultimo incontro. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha reagito in maniera scomposta a un fallo subito, spingendo l'avversario e facendolo cadere a terra. L'asso francese a caldo aveva detto di non essere pentito del gesto, salvo poi tornare sui suoi passi.