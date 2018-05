PSG, la UEFA è pronta a sanzioni. Possibile impatto sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripercussioni pesanti e immediate per il PSG, che attende la decisione definitiva del Comitato Esecutivo dell'UEFA: si parla naturalmente di Fair Play Finanziario, con la società parigina che potrebbe essere multata e costretta a vendere uno o due giocatori sul mercato per ripianare i debiti fatti nella scorsa estate. Angel Di Maria è il primo della lista, stando a quanto riferisce RMC Sport.