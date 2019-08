© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria "mutilata" per il Paris Saint-Germain ieri sera contro il Tolosa. Nonostante il facile 4-0 la squadra di Thomas Tuchel ha perso per infortunio sia Cavani che Mbappé. E persino Diallo. L'uruguayano ha abbandonato il campo dopo 11 minuti per un colpo all'anca. Al suo posto è entrato Choupo-Moting che ha ripagato la fiducia del tecnico con due reti. Mbappé è quello che preoccupa di più: si attendono gli esami in programma in giornata ma si teme uno stop di almeno un mese, mettendo a rischio l'esordio in Champions League. Le vertigini hanno impedito infine a Diallo di continuare a giocare, sostituito al 40' da Thiago Silva. Una vera e propria ecatombe per il PSG, che nell'ultimo incontro ha dovuto fare a meno di Herrera, Kehrer e Draxler.