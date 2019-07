© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ritorno di Neymar con il Paris Saint-Germain non ha lasciato indifferenti i media spagnoli. Il Mundo Deportivo dedica la prima pagina al brasiliano e al suo primo allenamento con la compagine parigina. Lo stesso Leonardo, secondo il quotidiano iberico, ha avvisato il giocatore che il suo ritorno in blaugrana potrebbe essere compliato. Al momento anche la dirigenza blaugrana non è pienamente convinta di questo investimento, ma potrebbe essere soltanto una frenata prima dell'assalto finale.