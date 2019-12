© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani non lascerà il Paris Saint-Germain nella prossima finestra di mercato. L'attaccante uruguaiano, riporta Uol Esporte, ha avuto un colloquio con Leonardo in cui il dirigente brasiliano gli ha confermato l'intenzione di non volerlo cedere all'Atletico Madrid prima della fine della stagione. Il Matador è troppo importante per i tifosi e per una squadra che ha bisogno di alternative in attacco per tentare l'assalto all'agognata Champions League.