PSG, Leonardo fatica con le cessioni di Choupo-Moting, Jesé e Nsoki

Secondo quanto riferito da Paris United, Leonardo, massimo dirigente del mercato del PSG, sta studiando le strade per la cessione di tre giocatori in esubero dal club guidato da Tuchel. L'ex Milan deve piazzare Jesé, Choupo-Mouting e il giovane difensore Nsoki. Al momento, il vero problema è che non ci sono offerte per questi calciatori.