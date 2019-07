PSG, Leonardo: "Neymar può partire. Barcellona? Contatti superficiali"

© foto di Federico Gaetano

Arrivano le dichiarazioni di Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, sul caso Neymar. L'attaccante non si è presentato oggi al primo allenamento della squadra. Ecco le parole del dirigente a Le Parisien: "Doveva arrivare oggi e non è arrivato. Sapeva di dover essere qui. Studieremo le misure da prendere come avremmo fatto per tutti i dipendenti e lo faremo".

Ha una spiegazione?

"Ha preso impegni per il suo istituto e uno sponsor. Ma queste non erano date concordate col club. Ha giocato la sua ultima partita il 6 giugno. Le vacanze erano fino fino all'8 luglio. E non si è presentato".

Quando tornerà Neymar?

"Non lo so. L'unica cosa che so è che non è stato presente nella data prevista, l'8 luglio".

Dopo il suo arrivo al PSG, lo scorso 14 giugno, avete parlato con Neymar?

"Sì. Non voglio raccontare tutti i dettagli della conversazione. Ho anche parlato col suo entourage. La posizione è chiara da parte di tutti. Ma solo una cosa è concreta a oggi: lui ha ancora tre anni di contratto con noi. E non avendo ricevuto offerte non possiamo discutere di nulla".

Perché se ne vuole andare?

"Non è una cosa che riguarda solo il PSG. Ci sono casi simili in altri club, dove i giocatori vogliono lasciare il club. Nel caso di Neymar che è in ritardo alla ripresa degli allenamenti la colpa è sua e ci saranno provvedimenti interni".

Qual è la situazione attuale?

"Non abbiamo ricevuto offerte. Ma abbiamo avuto contatti molto superficiali..."

Col Barcellona?

"Sì".

Qual è la strategia dei dirigenti del Barcellona?

"Dicono che vorrebbero acquistarlo ma che noi non vogliamo venderlo".

L'ha detto il presidente Bartomeu?

"È lui a dirlo, ma non abbiamo visto realmente il Barcellona nella veste di compratore".

A quali condizioni il PSG accetterà il trasferimento?

"Bisogna parlare e negoziare, tutto qui".

C'è una scadenza sulla trattativa Neymar?

"Dal suo trasferimento cambia molto. Il suo caso cambia la situazione finanziaria".

È possibile che Neymar parta questa estate?

"Neymar può lasciare il PSG, se arriva un'offerta che conviene a tutti. Ma a oggi non sappiamo chi lo vuole e a quale prezzo. Tutto questo non può ovviamente essere deciso in un giorno".

Il PSG quindi non vuole tenerlo a tutti i costi

"Il PSG vuole fare affidamento sui giocatori che vogliono rimanere e costruire qualcosa di grande. Non abbiamo bisogno di giocatori che rimangono per farci un favore".