Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha parlato della situazione portieri dei campioni di Francia, dopo l'addio di Gianluigi Buffon. Ecco le sue parole a Le Parisien: "Il portiere non è una priorità. Abbiamo Trapp, Areola, Bulka e un quarto portiere, Garissone Innocent. Areola titolare? Vedremo quali saranno le scelte sportive per la prossima stagione, ma è troppo presto per parlarne".