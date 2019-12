© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eduardo Camavinga è già sulla bocca di tutti ma il PSG vorrebbe provare ad anticipare le concorrenti internazionali per acquistare il talento del Rennes. Leonardo è pronto a fare follie per il giovanissimo centrocampista francese con il suo club che lo lascerebbe partire solo per offerte a partire da 100 milioni di euro. A riportarlo è L'Equipe.