PSG, Leonardo si gode Icardi: "Servivano giocatori efficaci"

© foto di Federico Gaetano

"La concorrenza, l'abbiamo creata apposta". Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, si gode Mauro Icardi ai microfoni di RMC Sport: "In un club come il PSG, ci sono molti giocatori che vogliono giocare. Icardi è un attaccante che parte molto bene ed è molto efficace. Servivano giocatori efficaci in certi momenti".