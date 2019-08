PSG, Leonardo su Neymar: "Ci sono state delle trattative con alcuni club"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di RMC Sport France. Ecco le sue parole su Neymar e l'eventuale cessione del brasiliano: "È tutto molto semplice, il ragazzo è stato controllato dai migliori medici e chirurghi del mondo all'inizio della stagione e il suo infortunio è stato completamente risolto. Non è stato rimosso dal gruppo. Sta semplicemente seguendo il suo programma di riabilitazione personalizzato. È un giocatore del Psg, ha ancora tre anni di contratto, non bisogna dimenticarcelo. Dobbiamo analizzare e sistemare tutto prima che possa giocare di nuovo.

Spazio anche alle eventuali trattative con altre squadre: "Lui ha commesso degli errori - ha continuato Leonardo - non lo conoscevo prima. Col passare dei giorni, ho iniziato a farlo. E sinceramente penso che sia un bravo ragazzo. Poi in campo è un giocatore straordinario. Ci sono state delle trattative, delle discussioni con alcuni club nelle ultime ore. Ma non c'è nulla di avanzato".