© foto di Federico Gaetano

Leonardo, dirigente del PSG, ha parlato a RMC Sport in Francia del caso Neymar: "La questione era chiara a tutti, internamente ovviamente. Tutti conoscevano la situazione, sapevano cosa stava succedendo. Neymar ha commesso degli errori, la situazione è complicata, ma questo perché parliamo di Neymar. Da quando è tornato dal Brasile si è allenato bene e si è comportato in modo professionale. Ha giocato bene contro lo Strasburgo facendo un gol da Hollywood. Ora è nel PSG e pensa al PSG. Non possiamo dire che tutto sia sistemato visto ciò che è successo ma ha giocato un ottimo match ed è stato un grande professionista. Non è un cattivo ragazzo, averlo con noi ci rende più forti. Non puoi trasformare normali voci di mercato in una soap opera. C'è un regolamento interno. Abbiamo risolto i problemi del passato e oggi Neymar gioca con noi. E' l'ora di smettere di parlare di lui, parliamo del PSG e solo del PSG".