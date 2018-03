PSG, libro shock: anarchia nello spogliatoio e Sarkozy dietro Neymar

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Non è bastata l'ennesima delusione in Champions a scuotere l'ambiente Paris Saint-Germain. È in arrivo un libro che racconta ciò che non è mai stato detto e scritto prima d'ora. "PSG, rivelazioni di una rivelazione" uscirà domani e la firma è a nome "Paris United", un gruppo di tifosi del club parigino nato per combattere l'ostracismo dei media nei confronti loro e del club. Si parla dell'anarchia più completa all'interno dello spogliatoio dove, si legge, spesso ospita decine di parenti o sconosciuti intenti a farsi i selfie, distraendo la squadra. Oppure alcuni retroscena circa l'umiliante rimonta subita contro il Barcellona lo scorso anno, dove Emery si scusa con Kimpembé per non averlo fatto giocare al Camp Nou al posto di un disastroso Thiago Silva per non far perdere credibilità al brasiliano nei confronti dello spogliatoio. E ancora medici intenti a fumare con i giocatori, tra cui Verratti. Ma il pezzo forte riguarda l'acquisto di Neymar, che avrebbe coinvolto nientemeno che Nicolas Sarkozy: l'ex presidente francese sarebeb stato sollecitato da Nasser Al-Khelaifi affinché sollecitasse il Ministero dello Sport a non dare troppo colpo ai soldi provenienti dal Qatar per il trasferimento del giocatore dal Barcellona.