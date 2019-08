PSG, lo store al Parco dei Principi rimuove le immagini di Neymar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il caso Neymar continua a tener banco nelle principali notizie di calciomercato provenienti da tutto il mondo. Da molti giorni ormai viene riferito che il brasiliano sia in procinto di lasciare il PSG, nonostante la sua sia un'uscita non facile anche e soprattutto per i tanti milioni spesi due estati fa dalla società francese. Ma il processo sembrerebbe ormai essere stato avviato, tanto che - come dimostra un video girato dalla tv brasiliana UOL Esporte - il negozio ufficiale del PSG, adiacente al Parco dei Principi, ha già rimosso la quasi totalità degli oggetti che facessero riferimento al calciatore, in particolar modo le immagini dei cartelloni. Rimane solamente una foto di O'Ney nello store, all'interno però dello spazio dedicato ai prodotti Nike, suo sponsor personale.