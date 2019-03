© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il brasiliano del PSG Marquinhos ha parlato dopo il ko contro il Manchester United che ha estromesso i francesi dalla Champions League: "E' inammissibile, capiamo la rabbia dei nostri tifosi. Succede sempre in questo momento della stagione, commettiamo errori e veniamo eliminati. Noi abbiamo gestito la partita e loro sono venuti qua per sfruttare i nostri errori. Sono anni che sbagliamo nello stesso periodo della stagione e questo non è più ammissibile. Dobbiamo confrontarci da uomini e capire come cambiare. Tuchel? Non ha parlato troppo, ma non era il momento".