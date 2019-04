PSG, Marquinhos: "Momento difficile, parleremo nello spogliatoio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una stagione in chiaroscuro, che si sta chiudendo nel peggiore dei modi. Il Paris Saint-Germain, dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa di Francia contro il Rennes, perde anche in campionato contro il Montpellier, per la quarta volta nelle ultime cinque partite. La Ligue 1 è già in cassaforte da diversi giorni, ma la squadra di Tuchel è consapevole di non poter fare altre brutte figure, come ha spiegato Marquinhos a Canal +: "Parleremo nello spogliatoio per poter uscire da questa situazione. In un momento del genere bisogna essere più forti rispetto ai momenti in cui le cose vanno bene. Dobbiamo tirarci fuori".