E' un classe '87, ha da poco compiuto 32 anni ma il nome di Edinson Cavani continua a fare gola in giro per l'Europa. Tuttosport evidenzia come il Paris Saint-Germain sia pronto a salutare il Matador acquistato sei anni fa per 64 milioni di euro dal Napoli, sotto contratto con i transalpini fino al giugno del 2020. L'uruguaiano può salutare la torre Eiffel di fronte un'offerta di 40 milioni di euro, mentre il PSG si cautela con Douglas Costa, valutato circa 50 milioni di euro dalla Juventus.