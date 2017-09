PSG, Mbappé: "Il Monaco aveva la priorità, poi qualcosa è cambiato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Durante la sua presentazione al PSG, Kylian Mbappé ha spiegato la sua versione riguardante il trasferimento dal Monaco: "Per me è importantissimo essere arrivato in un club come il PSG. Volevo restare al Monaco, il club ha sempre avuto la mia priorità, ma dopo alcuni incontri con la mia famiglia e col presidente ho scelto il PSG. E' la migliore decisione che potessi prendere. E' un piacere aver scelto uno dei club migliori al mondo che ha tutti gli ingredienti per diventare il migliore. Quando ha preso la decisione? A Maggio ero convinto di restare al Monaco. Poi alcuni eventi che sono successi hanno cambiato il mio pensiero a riguardo".