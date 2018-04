PSG, Mbappè: "Neymar via? Queste voci sono solo fumo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Le voci sul trasferimento di Neymar sono soltanto fumo". Così l'attaccante del PSG Kylian Mbappè ai microfoni di Telefoot. "Ci sentiamo spesso, mi dà sue notizie. Gli auguro di disputare un buon Mondiale, ma non di vincerlo. Emery? Non sono sicuro che andrà via, anche se ha il contratto in scadenza".