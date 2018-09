PSG, Mbappè si scusa: "Reazione che ha rovinato la vittoria"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver ammesso di non essersi pentito dell'eccessiva reazione avuta contro il Nimes che gli ha procurato il cartellino rosso, Kylian Mbappè si è comunque scusato con i tifosi del PSG: "Miei cari tifosi parigini, desidero scusarmi con voi per il mio gesto nella scorsa gara e la mia reazione che ha rovinato la nostra bella vittoria collettiva. Ma grazie ai tifosi per l'enorme supporto".