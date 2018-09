PSG, Mbappè sull'espulsione: "Non mi pento della reazione, lo rifarei"

© foto di Imago/Image Sport

Nella sfida contro il Nimes, Kylian Mbappè è stato espulso nel finale ma ha spiegato che rifarebbe tutto: "Non mi sono pentito, se dovesse ricapitare, lo farò di nuovo e mi scuserò con tutti i tifosi e tutta la squadra, ma non posso tollerare questo tipo di gesto, non ha nulla a che fare con un campo di calcio. Se c'è l'intenzione di giocare la palla, non ci sono problemi, ma non aveva intenzione di giocare la palla, lo abbiamo visto tutto. Ma ora, non importa, mi difenderò davanti alla Commissione Disciplinare".