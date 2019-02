© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Francia sta facendo discutere la prima sconfitta stagionale del PSG arrivata contro il Lione. Fra le cause discusse da stampa e addetti ai lavori c'è anche quella dell'assenza per infortunio di Neymar, sebbene la rosa dei parigini possa sopperire senza problemi alla sua mancanza. Per Kylian Mbappé, tuttavia, l'assenza del brasiliano è un fattore determinante: "Chiedete a Valverde se è facile giocare senza Messi oppure ad Allegri se è facile farlo senza Ronaldo. Ovviamente per noi è più difficile giocare senza Neymar, ma questa è la realtà del momento e dobbiamo accettarla. Anche la scorsa stagione Ney si era infortunato e noi dovremo dimostrare di aver imparato dai nostri errori".