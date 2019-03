© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'eliminazione subita in Champions League contro il Manchester United, l'attaccante del PSG Kylian Mbappè ha rilasciato un'intervista a Telefoot: "Sono sbalordito, non sono riuscito a dormire quella. È difficile. Abbiamo lavorato molto per arrivare a quel punto e siamo stati eliminati. Siamo delusi. Era davvero il nostro obiettivo, quello per cui lavoravamo ogni giorno. I tifosi hanno fatto il loro lavoro, ci hanno supportato. Abbiamo rovinato la festa. Dopo quello che è successo, molte persone dubitano e dubiteranno in futuro di noi ma io continuo a credere in questo progetto. Sono sicuro che faremo qualcosa di buono in questo club. Spero che i fan continueranno a sostenerci come hanno sempre fatto".