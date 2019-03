© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé rompe il silenzio e, ai microfoni di Telefoot, parla per la prima volta pubblicamente della clamorosa eliminazione subita in Champions League dal suo PSG, che si è fatto rimontare in casa dal Manchester United, approfittandone anche per introdurre dei temi sul suo futuro: "Non ci si crede ancora. Non ho dormito, e credo anche tutti gli altri. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo punto: siamo delusi ma proveremo a rialzare la testa per finire al meglio questa stagione. Voglio credere ancora in questo progetto, il prossimo anno sarò sicuramente ancora qui. Non voglio che la mia situazione personale aggravi ancora di più il modo in cui vanno le cose qui".