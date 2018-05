PSG, Mbappe: "Real? L'anno prossimo sarò ancora a Parigi"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da Le Parisien, l'attaccante francese Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro, smentendo categoricamente le voci che lo vorrebbero in partenza direzione Real Madrid: "Ho un contratto di cinque anni e sono molto contento di stare qui. Parigi mi ha dato quest'opportunità di giocare e crescere. L'anno prossimo resterò sicuramente, ma al termine dei cinque anni di contratto non so cosa succederà".