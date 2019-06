PSG. Mbappe saluta Buffon: "Sei e sarai per sempre un grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano le prime reazioni social dei giocatori del PSG all'ufficialità dell'addio di Gianluigi Buffon al club transalpino. Kylian Mbappe ha deciso di salutare il portiere attraverso un post su Instagram: "Gigi, ho appena letto la notizia. Giocare con te, anche se è stato solo per un breve anno nella tua enorme carriera, è stato molto gratificante perché non avrei mai pensato di avere questa opportunità. I tuoi consigli e il tuo buonumore sono stati preziosi per tutta la stagione. Mi hai portato così tanto in soli 12 mesi che ti sarò per sempre grato. Sei e resterai per sempre un grande uomo di questo sport".