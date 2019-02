© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 contro il Manchester United: “E' andata bene e siamo contenti, ma non abbassiamo la guardia. Continuiamo a prepararci, dobbiamo arrivare al prossimo match in ottima forma. Differenza tra i due tempi? Il sistema di gioco utilizzato era piuttosto nuovo, non c'erano attaccanti e ci siamo dovuti adattare. Poi questa è la Champions, volevamo mettere ritmo: siamo contenti di aver fatto due gol”.