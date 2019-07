PSG, Mbappé sulle orme di Neymar: niente rinnovo e divorzio forzato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé sulle orme di Neymar. E non solo in quanto a talento calcistico. Secondo quanto riporta Le Parisien, il giovane attaccante francese sarà infatti il prossimo a forzare il divorzio dal Paris Saint-Germain. Il classe '98 è diventato un leader dei parigini in pochissimi mesi, ma oggi non considera affatto la possibilità di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Il sogno di Mbappé, infatti, è quello di fare l'ultimo step a livello di ambizioni e il Real Madrid, proprio in tal senso, lo aspetta da tempo a braccia aperte.