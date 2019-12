© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la seconda stagione consecutiva, Kylian Mbappé è stato nominato da France Football giocatore francese dell'anno. L'attaccante del PSG ha così commentato la sua situazione alla rivista transalpina: "La gente pensa che Mbappé sia cambiato, ma non è vero. Gioco per essere decisivo e per essere importante per la squadra. Semplicemente prima davo sempre il pallone al migliore della squadra, ora spesso lo passano a me. Le Olimpiadi? Ovvio che mi piacerebbe esserci. Ma la mia presenza lì non dovrà pesare sull'Europeo. A tempo debito ne parleremo. Neymar? Quando sono arrivato a Parigi non esistevano discussioni. Neymar era la stella del gruppo. Poi ho vinto il Mondiale e sono usciti i primi rumors sulla nostra presunta incompatibilità. Io ho sempre detto di essere lì per aiutare la squadra".