PSG, Mbappè vuole solo il Real Madrid: difficile convincere Al-Khelaifi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kylian Mbappé vuole lasciare il PSG. La notizia arriva dalla Spagna, con il quotidiano AS che spiega come il giovane attaccante ex Monaco sia determinato ad accettare la corte di Zinedine Zidane, voglioso di venire allenato da una leggenda del calcio francese. L'ostacolo più grande per le Merengues è rappresentato dal PSG, con il presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaifi che non ha nessuna intenzione di cedere la sua stella.