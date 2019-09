© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi parte, anzi riparte. L'attaccante argentino del PSG, che oggi si è allenato in palestra, ha nel pomeriggio pubblicato su Instagram un messaggio che sa tanto di (piccola) autocritica: "Non hai bisogno di essere grande per cominciare, ma devi cominciare a essere grande".