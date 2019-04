PSG, Meunier apre allo United: "Mi piacerebbe giocare in Premier League"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Meunier apre al Manchester United. Intervistato da L'Avenir, il laterale del Paris Saint-Germain ha commentato così i tanti rumors sul suo possibile futuro in Premier League già dalla prossima estate: "Mi piacerebbe giocare in Inghilterra, ma non solo lì. Mi interessano anche Cina e Medio Oriente, non l'ho mai nascosto". Il classe '91 è a Parigi dal 2016.