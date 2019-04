PSG, Meunier in scadenza 2020: ci pensa il Manchester United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Meunier (27) potrebbe essere arrivato al termine della sua esperienza al Paris Saint-Germain. L'esterno belga, all'ombra della torre Eiffel dal 2016, sembra pronto a viaggiare in direzione Premier League. Il The Independent scrive che il Manchester United, nel giro dei prossimi mesi, è disposto a lanciare l'assalto decisivo per mettere le mani sul cartellino dell'ex Club Bruges. A favorire il trasferimento è anche la scadenza contrattuale di Meunier, fissata al 2020: il PSG e l'entourage del calciatore non sembrano prossimi a trovare un'intesa per allontanare le voci di mercato.