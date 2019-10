© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo cinque anni con indosso la maglia del Brugge per Thomas Meunier quella di domani sarà la prima occasione per affrontare il club belga da avversario. Non a caso il difensore oggi al PSG ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League: "Vedere cosa ha fatto il Brugge in casa del Real Madrid è la dimostrazione della difficoltà del match che ci aspetta domani".

Il laterale della nazionale belga ha poi parlato del tecnico del Brugge Phillippe Clement: "Fa parte di una nuova generazione di allenatori, che hanno una visione moderna del calcio e lavorano molto sull'aspetto psicologico. Per me è stato molto importante nel mio periodo al Brugge".