PSG, Meunier: "Potrei scendere di livello per giocare di più"

Futuro da scrivere per Thomas Meunier, terzino belga del Paris Saint-Germain seguto in Italia anche dalla Juventus. Ne ha parlato il diretto interessato a RTBF: "Non ci penso troppo per ora. Voglio giocare a calcio e se dovessi scendere un po' di livello per farlo di più lo farei. Ma ho ancora due anni di contratto a Parigi e il mio obiettivo è rimanere".

Cosa intendi per scendere un po' di livello?

"Penso a squadre come Everton, Valencia o Borussia Dortmund. Appena sotto i top club. Michy Batshuayi ha fatto un'ottima scelta, per esempio".