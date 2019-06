PSG, Meunier: "Ricevute offerte da tutti e 5 i top campionati europei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Le Parisien, il terzino del Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, ha parlato del suo futuro. Il belga ha ammesso di aver rifiutato molte proposte: "Da gennaio me ne sono arrivate molte, una decina, tutte dai migliori 5 campionati europei" ha dichiarato, aggiungendo: "Ho detto ai dirigenti di essere pronto a restare, che mi sarebbe piaciuto molto. Non mi hanno risposto: 'Vogliamo assolutamente vederti'". Nel caso di una partenza, Meunier dichiara: "Se il club mi dice: 'Abbiamo bisogno di soldi, c'è di mezzo il Fair Play Finanziario' e so che l'anno prossimo non giocherei, si troverà sicuramente una situazione che accontenterà tutte le parti".