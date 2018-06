PSG, missione londinese per il ds: l'obiettivo è Kanté del Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Missione inglese per il ds del PSG, Antero Henrique. L'obiettivo è N'Golo Kanté del Chelsea. A scriverlo è France Football: l'ex giocatore del Caen è il grande obiettivo dei parigini per la mediana e, pur al netto dei paletti per il FFP, la società di Al-Khelaifi si sta già muovendo per luglio. Con Kanté primo nome per la mediana.