PSG, Nazionali stregate: dopo Neymar si fa male anche Mbappé

Non solo Neymar, il PSG rischia di perdere anche Kylian Mbappé. L'attaccante francese si è infortunato alla spalla destra nel match che i Bleus stanno giocando contro l'Uruguay. Fatale lo scontro con il portiere Campana al 34': Mbappé ha provato a restare in campo, ma dopo due minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Altra brutta notizia per Thomas Tuchel in vista degli impegni di campionato e soprattutto dell'importantissima sfida di Champions League contro il Liverpool, in programma la prossima settimana.