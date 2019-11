PSG, Neymar a Madrid per la Coppa Davis. Tuchel non gradisce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel non ha gradito la decisione dell’attaccante Neymar, out da inizio ottobre per un problema al ginocchio, di volare a Madrid per assistere alla Coppa Davis di tennis ospite del suo ex compagno di squadra al Barcellona Gerard Piqué. “Cosa posso fare? Non sono suo padre o la polizia, sono solo l’allenatore. - ha spiegato Tuchel – Se come allenatore sono contento di questo viaggio? No, niente affatto ed è chiaro, ma questo non è il momento di arrabbiarsi perché è stato professionale nelle ultime due settimane qui e ha fatto più di altri”.