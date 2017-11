PSG, Neymar agli ex compagni del Barcellona: "Mi riaccogliereste?"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Mi riaccogliereste?". Questa è la frase con cui Neymar ha salutato i suoi ex compagni di squadra del Barcellona dopo la visita alla Ciutat Esportiva blaugrana. Nessuno crede in un ritorno del brasiliano, ma Sport riporta come il calciatore abbia mostrato insofferenza circa la sua nuova esperienza al PSG. Ci sarebbero delle frizioni tra le parti che hanno colpito il campione, tanto da farlo vivere negativamente questo suo primo periodo in Francia. Il giocatore non si sente pienamente al centro del progetto faraonico di Al Khelaifi, che ora dovrà trovare una soluzione per evitare che l'investimento più importante della storia del calcio possa non fruttare quanto sperato.